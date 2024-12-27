Многоквартирные дома во Власихе обновили фасады и инженерные сети

Во Власихе завершены работы по капитальному ремонту фасадов и инженерных сетей 11 многоквартирных домов на улице Солнечная. Заказчиком выступил фонд капитального ремонта Московской области, а за соблюдением строительных норм ежедневно следили эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Подрядная организация выполнила комплекс работ по обновлению панельных домов № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, построенных в 1980-х годах.

Основные виды работ включали:

утепление фасадов с использованием технологии СУФ Термоленд;

ремонт межпанельных швов;

замену окон в местах общего пользования;

ремонт балконных плит;

обновление входных групп и замену подъездных козырьков;

ремонт отмостки;

установку коллективных приборов учета горячего и холодного водоснабжения, а также центрального отопления;

замену систем газоснабжения с установкой датчиков контроля загазованности в квартирах.

Благодаря завершенному капитальному ремонту район значительно преобразился, улучшилось общее состояние жилых домов, а новые фасады придали улице современный и эстетичный вид.

«В 2024 году в Московской области было отремонтировано более 300 фасадов многоквартирных домов, и обновление домов на Солнечной улице во Власихе стало одним из ярких примеров масштабного улучшения жилищных условий. Утепленные фасады, обновленные системы инженерных коммуникаций и современные приборы учёта не только повышают комфорт и безопасность жителей, но и способствуют энергоэффективности. Программа капитального ремонта продолжается, и мы нацелены на то, чтобы каждый дом в Подмосковье соответствовал современным стандартам», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Проверить, включен ли ваш дом в программу капитального ремонта, и узнать сроки проведения работ можно на сайте фонда капитального ремонта Московской области по ссылке или самостоятельно в разделе «Карта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.