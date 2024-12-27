Многоквартирные дома во Власихе обновили фасады и инженерные сети
Фото - © МинЖКХ Московской области
Во Власихе завершены работы по капитальному ремонту фасадов и инженерных сетей 11 многоквартирных домов на улице Солнечная. Заказчиком выступил фонд капитального ремонта Московской области, а за соблюдением строительных норм ежедневно следили эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Подрядная организация выполнила комплекс работ по обновлению панельных домов № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, построенных в 1980-х годах.
Основные виды работ включали:
- утепление фасадов с использованием технологии СУФ Термоленд;
- ремонт межпанельных швов;
- замену окон в местах общего пользования;
- ремонт балконных плит;
- обновление входных групп и замену подъездных козырьков;
- ремонт отмостки;
- установку коллективных приборов учета горячего и холодного водоснабжения, а также центрального отопления;
- замену систем газоснабжения с установкой датчиков контроля загазованности в квартирах.
Благодаря завершенному капитальному ремонту район значительно преобразился, улучшилось общее состояние жилых домов, а новые фасады придали улице современный и эстетичный вид.
«В 2024 году в Московской области было отремонтировано более 300 фасадов многоквартирных домов, и обновление домов на Солнечной улице во Власихе стало одним из ярких примеров масштабного улучшения жилищных условий. Утепленные фасады, обновленные системы инженерных коммуникаций и современные приборы учёта не только повышают комфорт и безопасность жителей, но и способствуют энергоэффективности. Программа капитального ремонта продолжается, и мы нацелены на то, чтобы каждый дом в Подмосковье соответствовал современным стандартам», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Проверить, включен ли ваш дом в программу капитального ремонта, и узнать сроки проведения работ можно на сайте фонда капитального ремонта Московской области по ссылке или самостоятельно в разделе «Карта».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.
«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.