Многоквартирные дома Калининграда пока не собираются подключать к отоплению

Дятлова — об отоплении в домах Калининграда: готовы включить в любой момент

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказала, что власти города приняли решение пока не начинать отопительный сезон в многоквартирных домах, учитывая ожидаемое повышение температуры. Однако социальные учреждения начали получать тепло уже с прошлой недели, сообщает «Бриф24» .

По словам Дятловой, администрация внимательно следит за среднесуточными температурными показателями в городе и готова включить отопление в любой момент.

При этом она подчеркнула, что преждевременная подача тепла может вызвать негативную реакцию со стороны некоторых жильцов, не желающих оплачивать отопление до наступления реальных холодов.

Старт отопительного сезона в социальных объектах региона был дан на прошлой неделе. Глава администрации сообщила, что к настоящему моменту лишь 15% учреждений подключены к источникам централизованного теплоснабжения.

