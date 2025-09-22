МКД в Коломне переходят на электронный формат собрания собственников

Около 100 домов под управлением «Департамента городского хозяйства» в Коломне уже перешли на электронный формат собрания собственников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы живем в XXI веке. Цифровизация проникает во все сферы нашей жизни, в том числе и в сферу управления квартирными домами. Яркий пример — переход на электронное голосование. Преимущества такой формы собраний собственников жилья — это прозрачность и оперативность принятия решений», — отметил гендиректор ООО «ДГХ» Алексей Резников.

Во время самого первого электронного голосования в доме выносят на повестку вопрос о переходе на электронный формат собраний. Чтобы решение было принято, за него должно проголосовать большинство, то есть 50% собственников плюс один голос.

В настоящий момент такое голосование проходит в доме № 1/40 по улице Ватутина.

«Голосование стартовало неделю назад. Длиться оно будет 60 дней. На данный момент порядка 30% уже высказали свое мнение и проголосовали. Я надеюсь, что будет положительный результат», — отметил председатель совета МКД дома 1/40 по улице Ватутина Александр Зайцев.

Чтобы принять участие в электронном голосовании, жители могут воспользоваться разными вариантами. В первую очередь, голосовать можно через портал ГИС ЖКХ или с помощью приложения «Госуслуги ДОМ». Если у жителя нет дома доступа к интернету, он может воспользоваться услугами МФЦ.

«Вместе с тем, мы понимаем, что более старшему поколению тяжело в части цифровизации, поэтому оставлена возможность проголосовать и на бумажном носителе. Для этого у нас в каждом РЭУ есть специально обученные сотрудники, которые помогут жителю заполнить бюллетень и внесут его в систему», — пояснил гендиректор ООО «ДГХ» Алексей Резников.

В доме № 1/40 по улице Ватутина проживают много пенсионеров, которым непросто перейти на электронный формат. Алексей Резников вместе с председателем совета МКД Александром Зайцевым провели разъяснительные беседы с жильцами, рассказали о преимуществах электронного голосования и пояснили, как пользоваться современными технологиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.