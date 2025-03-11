МинЖКХ Подмосковья рассказал жителям, как работают водозаборные узлы региона

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Фото - © Министерство ЖКХ Московской области

Система водоснабжения — комплекс сооружений и высокотехнологичного оборудования для добычи, подготовки и подачи воды потребителям. Давайте разберемся, как работает ключевой элемент сложной системы — водозаборный узел. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

ВЗУ состоит из:

  • насосной станции — поднимает воду из скважины;
  • резервуаров — создают запас воды;
  • станции водоподготовки — удаляет примеси и загрязнения;
  • насоса второго подъема — подает воду потребителям;
  • системы учета и контроля — следит за качеством и расходом воды.

Процесс очистки воды включает в себя:

  • фильтрацию от примесей;
  • аэрацию и обезжелезивание;
  • ультрафиолетовую обработку для уничтожения бактерий;
  • лабораторный анализ по нормам СанПиН перед подачей потребителям.

Современные ВЗУ оснащены автоматическими системами фильтрации, обеззараживания и диспетчеризации.

Планы модернизации на 2025–2028 гг.:

  • обеспечение чистой водой 2 млн жителей;
  • ремонт 356 объектов системы водоснабжения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.