МинЖКХ Подмосковья рассказал жителям, как работают водозаборные узлы региона
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Система водоснабжения — комплекс сооружений и высокотехнологичного оборудования для добычи, подготовки и подачи воды потребителям. Давайте разберемся, как работает ключевой элемент сложной системы — водозаборный узел. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
ВЗУ состоит из:
- насосной станции — поднимает воду из скважины;
- резервуаров — создают запас воды;
- станции водоподготовки — удаляет примеси и загрязнения;
- насоса второго подъема — подает воду потребителям;
- системы учета и контроля — следит за качеством и расходом воды.
Процесс очистки воды включает в себя:
- фильтрацию от примесей;
- аэрацию и обезжелезивание;
- ультрафиолетовую обработку для уничтожения бактерий;
- лабораторный анализ по нормам СанПиН перед подачей потребителям.
Современные ВЗУ оснащены автоматическими системами фильтрации, обеззараживания и диспетчеризации.
Планы модернизации на 2025–2028 гг.:
- обеспечение чистой водой 2 млн жителей;
- ремонт 356 объектов системы водоснабжения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.
«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.