МинЖКХ Подмосковья рассказал жителям, как работают водозаборные узлы региона

Система водоснабжения — комплекс сооружений и высокотехнологичного оборудования для добычи, подготовки и подачи воды потребителям. Давайте разберемся, как работает ключевой элемент сложной системы — водозаборный узел. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

ВЗУ состоит из:

насосной станции — поднимает воду из скважины;

резервуаров — создают запас воды;

станции водоподготовки — удаляет примеси и загрязнения;

насоса второго подъема — подает воду потребителям;

системы учета и контроля — следит за качеством и расходом воды.

Процесс очистки воды включает в себя:

фильтрацию от примесей;

аэрацию и обезжелезивание;

ультрафиолетовую обработку для уничтожения бактерий;

лабораторный анализ по нормам СанПиН перед подачей потребителям.

Современные ВЗУ оснащены автоматическими системами фильтрации, обеззараживания и диспетчеризации.

Планы модернизации на 2025–2028 гг.:

обеспечение чистой водой 2 млн жителей;

ремонт 356 объектов системы водоснабжения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.