Министр ЖКХ проверил работы по реконструкции ВЗУ и очистных в Ленинском округе

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский проверил ход строительных работ по реконструкции водозаборного узла № 8 и очистных сооружений в поселке Горки Ленинские. Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа.

«На данный момент рабочие приступили к полной очистке иловых карт. В ходе проведения работ пошли навстречу пожеланиям администрации и увеличили мощность очистных сооружений практически в два раза. Подрядчик взял на себя повышенные обязательства ускорить выполнение работ. Буквально в декабре 2024 года мы приступим к строительно-монтажным работам на данном участке», — сказал Велиховский.

Строительство новых очистных сооружений для хозяйственно-бытовой канализации в поселке Горки Ленинские планируют завершить до конца 2025 года. Водозаборный узел № 8 в поселке Горки Ленинские начал работать в 1980 году, и здесь требовалось обновление двух артезианских скважин, бурение новой скважины, так как здания и сооружения износились на 65%.

«Водозаборный узел № 8 крайне важный объект как для городского округа, так и для всей Московской области. Уверены, что в этом году местным жителям мы дадим чистую воду. Все работы будут выполнены в срок, останутся незначительные моменты по благоустройству, которые будут выполнены в теплый период», — добавил Антон Велиховский.

Он также сообщил, что глобальная федеральная программа «Чистая вода» реализуется на территории Российской Федерации на протяжении восьми лет. В 2024 году на территории Московской области сдаются еще 48 объектов. Наличие таких ВЗУ позволяет обеспечить население качественным водоснабжением. Весь процесс очистки воды осуществляется по новейшим технологиям, устанавливая современное оборудование.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.