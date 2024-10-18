Министр ЖКХ Подмосковья Велиховский встретился с жителями Солнечногорска

В городском округе Солнечногорск прошла выездная администрация под руководством министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского. В рамках мероприятия глава ведомства посетил очистные сооружения в деревне Осипово, где оценил ход работ по реконструкции объекта, реализуемой в рамках программы «Оздоровление Волги». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе выездной администрации также состоялась встреча с жителями села Голубое. Главной темой обсуждения стали вопросы водоснабжения и водоотведения, а также капитального ремонта многоквартирных домов.

По данным Роспотребнадзора, обеспечение населения качественной питьевой водой в городском округе составляет 82,3%.

С 2021 года в г. о. Солнечногорск успешно завершены 4 проекта по реконструкции водозаборных узлов (ВЗУ), обеспечивающих качественное водоснабжение для 4,4 тыс. человек, а также — станции водоочистки. Ведется работа по 7 крупным проектам, которые охватят 41,5 тыс. жителей, а также запланировано 6 мероприятий на период 2024–2027 годов, которые обеспечат надежное водоснабжение для еще 9,2 тыс. человек.

По водоотведению в настоящее время реализуется 5 крупных проектов, охватывающих 115 тыс. человек. Запланировано еще 6 мероприятий, которые улучшат систему водоотведения для 14,6 тыс. жителей.

В рамках капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе Солнечногорск в региональную программу включено 818 домов. На 2023–2025 годы в краткосрочный план вошли работы по ремонту 166 домов, из них — 76 крыш, 33 фасада и 11 лифтов. Работы по ремонту подъездов в 2024 году выполнены на 43%.

Министр рассказал жителям о проведенных, текущих и плановых работах в этих направлениях и ответил на все интересующие их вопросы.

«Благодаря таким выездным мероприятиям жители могут лично встретиться с представителями власти, фонда капитального ремонта и подрядными организациями, обсудить любые вопросы о выполнении и сроках работ. Мы объясняем все детали процесса: от технических аспектов ремонта до организационных вопросов. Такой формат позволяет выстроить доверительные отношения. Наша задача сделать рабочие процессы максимально прозрачными, чтобы жители могли принимать участие и напрямую влиять на реализацию важных для улучшения качества их жизни проектов», — заключил Велиховский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.