Министр ЖКХ Подмосковья провел выездную администрацию в Зарайске

В рамках рабочей поездки в Зарайск министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский посетил объекты капитального ремонта и провел выездную администрацию. В мероприятии также приняли участие советник гендиректора фонда капитального ремонта Московской области Евгений Болгов, глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко, представители ГБУ МО «УТНКР» и подрядной организации. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Во время инспекции Антон Велиховский посетил дом № 14 по улице Октябрьская, где были завершены работы по ремонту скатной крыши и замене систем газоснабжения. На данный момент завершаются работы по ремонту кирпичного фасада, которые планируется завершить до конца сентября. Жители дома выразили благодарность подрядной организации ООО «ГАЗТЕПЛОСЕРВИС» за качественное выполнение работ и оперативное взаимодействие с жильцами.

«Мы уделяем особое внимание качеству работ на всех этапах капитального ремонта. Благодаря открытой власти и прямому диалогу с жителями, мы можем оперативно решать возникающие вопросы и обеспечивать максимально эффективную реализацию программы. В Зарайске уже выполнено более половины запланированных работ, и мы продолжим придерживаться этого курса», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

По завершении рабочего объезда в Зарайске прошла выездная администрация с участием всех ведомств блока ЖКХ.

Основной принцип работы выездных администраций — это открытая власть и прямой диалог с жителями. Представители фонда капитального ремонта ответили на вопросы жителей, касающиеся текущего хода капитального ремонта и предстоящих работ.

В текущем году в рамках программы капитального ремонта в городском округе Зарайск запланировано проведение работ в 43 многоквартирных домах, включая ремонт 16 фасадов, 25 кровель, систем газоснабжения в 1️4️ МКД, и замену инженерных коммуникаций в 15 домах. На данный момент план выполнен на 51%, ремонт завершен в 25 многоквартирных домах.

За соблюдением строительных норм и правил ежедневно следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Жители могут проверить статус своего дома в программе капитального ремонта и сроки проведения работ на сайте фонда капитального ремонта Московской области https://fkr-mosreg.ru/map/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.