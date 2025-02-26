Министр ЖКХ Подмосковья провел ежемесячный прием граждан

В общественной приемной областного правительства прошел ежемесячный прием граждан по вопросам оплаты за ЖКУ, водоотведения и капитального ремонта, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Свои вопросы министру жилищно-коммунального хозяйства региона Кириллу Григорьеву, а также отраслевым заместителям смогли задать 18 жителей Подмосковья из 9 муниципалитетов, из них 5 было решено проактивно.

В ходе обсуждений были затронуты следующие темы.

Жительница Королева обратилась с просьбой провести работы по капитальному ремонту фасада ее дома. По итогам рассмотрения вопроса будет проведено техническое обследование жилого строения, общее собрание собственников МКД, подготовлено техническое заключение и рассмотрена возможность включения здания в региональную программу капитального ремонта на 2026–2028 гг.

Жительница Пушкина обратилась с просьбой устранить последствия прорывов на сетях водоотведения. Так, Щелковский водоканал в течение 14 рабочих дней проведет обследование проблемных участков канализационных сетей и примет меры для устранения технологических инцидентов.

По итогу встречи все обращения были взяты на личный контроль министра.

Записаться на личный прием жители региона могут посредством обращения в администрацию губернатора Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.