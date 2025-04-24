Министр ЖКХ Подмосковья провел ежемесячный прием граждан

В приемной областного правительства министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев совместно со своими заместителями рассмотрел свыше 20 вопросов жителей, связанных с водоснабжением, водоотведением, начислением платы за ЖКУ и ходом капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Жительница одного из поселков Ленинского городского округа обратилась с проблемой отсутствия центральной канализации. Отраслевым специалистам Министерства, администрации и водоканала дано поручение проработать возможность оборудования системы водоотведения, а затем согласовать ее схему с потенциальными, в том числе, коммерческими абонентами. По итогу — включить в госпрограмму мероприятия по разработке проектно-изыскательских работ объекта.

Жительница Ивантеевки попросила помощи в проведении капитального ремонта мест общего пользования ее МКД. Так, Кирилл Борисович поручил ФКР Московской области привлечь независимую экспертизу для обследования состояния МОП, а управляющей организации дополнительно оперативно выполнить текущий ремонт входных групп дома.

А заявительница из Красногорска озвучила вопрос некорректного расчета платы за ГВС и теплоснабжение. Управляющая и ресурсоснабжающая организации проведут проверку работоспособности приборов учета и корректности снятия показаний.

«Сегодня приняли 19 жителей. Еще 3 вопроса удалось решить до приема. Каждую ситуацию рассматриваем комплексно в присутствии представителей администрации, профильных организаций в зависимости от характера вопроса, и при необходимости привлекаем отраслевых специалистов смежных ведомств», — сказал министр ЖКХ Московской области.

В работу также взяты обращения из Талдомского, Одинцовского, Богородского, Подольска, Щелково, Воскресенска, Солнечногорска, Раменского, Сергиево-Посадского и Химок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.