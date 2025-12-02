Министр провел прием жителей по вопросам ЖКХ в Подмосковье в декабре 2025 года

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко провел ежемесячный прием граждан по вопросам содержания территорий, жилищного надзора и обращения с отходами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Игорь Даниленко вместе с заместителями рассмотрел обращения более 20 жителей из Красногорска, Раменского, Рузского, Лобни и других округов Подмосковья. В ходе приема обсуждались вопросы ремонта подъездов, перерасчета платы за капитальный ремонт и благоустройства дворов.

Жители городского округа Королев обратились с просьбой провести ремонт подъездов в многоквартирном доме. Управляющей организации поручили до конца года составить график необходимых работ, а инспекторы министерства проконтролируют выполнение сроков.

В Подольске жители попросили пересчитать стоимость услуг ЖКХ по капитальному ремонту. До 4 декабря специалисты проверят начисления, после чего представители расчетного центра встретятся с заявителями для разъяснения и корректировки данных.

В Богородском округе граждане интересовались включением двора в программу благоустройства. Ведомство организует встречу с представителями администрации и инициативной группой для обсуждения работ на 2026 год. Решение будет оформлено протоколом с указанием сроков и перечня мероприятий.

График приема граждан в министерстве размещен на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.