Министр энергетики Подмосковья Воропанов принял участие в Открытой трибуне

В ходе мероприятия он рассказал о ходе подготовки к отопительному периоду и планах по модернизации теплоснабжающего хозяйства. Получить ответы на интересующие вопросы смогли жители г. о. Пушкинский, Сергиево-Посадского округа, Королева, Щелкова, Фрязина, Звездного городка, Мытищ.

«Хотел бы сказать огромное спасибо жителям за активность, предметные вопросы, интересный и, главное, полезный диалог. Для нас очень важно чувствовать каждого жителя, знать их проблемы, потому что мы работаем, прежде всего, для того, чтобы сделать условия проживания максимально комфортными для населения Московской области, особенно в зимний период», — отметил Сергей Воропанов.

Так, в рамках Госпрограммы Московской области в 2024 году в г. о. Пушкинский проводится капитальный ремонт 2-х котельных (на ул. Станционной и в п. Софрино-1), а также тепловых сетей, расположенных на Центральном проезде. Работы планируется завершить к концу октября. Модернизация коснется 14 тыс. человек и обеспечит бесперебойное теплоснабжение жителей в зимний период. В 2025–2027 гг. в г. о. Пушкинский капитально отремонтируют еще 4 котельные и почти 2 км тепловых сетей.

Помимо этого, в г. о. Пушкинский и Сергиево-Посадском округе на этот и последующие годы запланированы мероприятия в рамках концессионных соглашений с «Газпром теплоэнерго Московская область», что положительно скажется на качестве коммунальных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Жители городского округа Королев в 2024 году получат обновленные теплосети на проспекте Космонавтов, проспекте Королева и в мкр. Юбилейный на улице Маяковской. Ремонтные работы планируется завершить к концу месяца. Выполнение мероприятий позволит повысить эффективность работы трубопроводов за счет снижения удельных тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, снижение эксплуатационных расходов и аварийно-восстановительных работ. Улучшения почувствуют 83 тыс. человек. В 2026 г. в Королеве запланирована реконструкция котельной на ул. 1-я Самаровка, капитальный ремонт котельных в мкр. Текстильщик, мкр. Юбилейный, тепловых сетей на ул. Исаева.

В г. о. Щелково в рамках краткосрочной программы мероприятий также выполняется большой объем работ, в результате которых по итогу года надежность теплоснабжения улучшится для 45 тыс. жителей муниципалитета. Среди них, к примеру, строительство котельных в д. Еремино, капитальный ремонт котельных на улицах Московской, Институтской, Сиреневой, Текстильщиков, центрального теплового пункта в Щелково-3, а также нескольких участков тепловых сетей. На 2025–2026 гг. также запланированы мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту источников теплоснабжения, что улучшит качество коммунальных услуг для 70 тыс. жителей.

В г. о. Фрязино в этом году проводят масштабную работу по модернизации тепловых сетей муниципалитета. Сети ремонтируются на ул. Попова, ул. Московской, ул. Нахимова, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Школьной, Окружном проезде. 14 тысяч жителей получат надежное тепло и горячую воду в свои дома. В 2025–2026 гг. в округе планируется реконструкция котельной на ул. Вокзальной.

Для жителей городского округа Звездный городок также проводят мероприятия по модернизации. К концу октября планируется завершить капитальный ремонт тепловой сети протяженностью 1,2 км, а в 2025–2026 гг. — построить новую котельную, что обеспечит независимость 7 тыс. человек от существующей ведомственной котельной при прохождении отопительного сезона и повысит надежность системы теплоснабжения ЗАТО г. о. Звездный городок.

В г. о. Мытищи в 2024 году уже запустили в эксплуатацию четыре реконструированные котельные, расположенные на ул. Коминтерна, Олимпийском проспекте, ул. Хлебозаводской, ул. Колпакова. Мероприятия коснулись 157 тысячи человек.

«Перед участием в Открытой трибуне мы с командой также посетили котельную в Пушкине на Московском проспекте, 55. Она будет питать большой микрорайон и, конечно, жители ее очень ждут. Работа была проведена очень большая. Несмотря на то, что г. о. Пушкинский — это зона действия „Газпром теплоэнерго МО“, реализация всех мероприятий контролируется правительством Московской области и областным министерством энергетики», — добавил Сергей Воропанов.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.