Министр энергетики Подмосковья проверяет ход работ на объектах теплоснабжения
Министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов проверяет ход работ на объектах теплоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Когда я говорю о контроле работ на объектах — это не только и не столько отчеты на бумаге. В первую очередь — незапланированные визиты на место проведения ремонта, как накануне в Майдарово (г.о. Солнечногорск), плюс видеоотчеты несколько раз в день. Так мы точно знаем о количестве занятых сотрудников, темпах и стадиях проводимых работ. Речь идет в первую очередь о тех объектах, которые обслуживает „Газпром теплоэнерго“», — отметил Сергей Воропанов.
Также ход работ проверили в Пушкинском городском округе, где на особом контроле четыре точки.
- Котельная Авиационный проезд, 13а и теплосети. Здесь рабочие готовят площадку под заливку, будет установлена блочно-модульная котельная (БМК). Параллельно идёт прокладка теплотрассы к БМК.
- Котельная Горького, 24, где планируется монтаж гидрострелки.
- Котельная Московский проспект, 55. На реконструкции занято 15 человек, привезены дополнительные материалы.
- Тургенева, 24. На котельной идет заливка бетонного основания под БМК. Порядка 70 работников занимаются укладкой теплосети, еще 10 — восстановлением благоустройства после работ.
Сергей Воропанов добавил, что средства на модернизацию теплового хозяйства выделены серьезные, работы нужно выполнить в срок, чтобы обеспечить жителей теплом. Все работы на контроле Губернатора региона Андрея Воробьева и Министерства энергетики Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.
«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.