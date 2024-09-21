Министр энергетики Подмосковья проверяет ход работ на объектах теплоснабжения

Министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов проверяет ход работ на объектах теплоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Когда я говорю о контроле работ на объектах — это не только и не столько отчеты на бумаге. В первую очередь — незапланированные визиты на место проведения ремонта, как накануне в Майдарово (г.о. Солнечногорск), плюс видеоотчеты несколько раз в день. Так мы точно знаем о количестве занятых сотрудников, темпах и стадиях проводимых работ. Речь идет в первую очередь о тех объектах, которые обслуживает „Газпром теплоэнерго“», — отметил Сергей Воропанов.

Также ход работ проверили в Пушкинском городском округе, где на особом контроле четыре точки.

Котельная Авиационный проезд, 13а и теплосети. Здесь рабочие готовят площадку под заливку, будет установлена блочно-модульная котельная (БМК). Параллельно идёт прокладка теплотрассы к БМК. Котельная Горького, 24, где планируется монтаж гидрострелки. Котельная Московский проспект, 55. На реконструкции занято 15 человек, привезены дополнительные материалы. Тургенева, 24. На котельной идет заливка бетонного основания под БМК. Порядка 70 работников занимаются укладкой теплосети, еще 10 — восстановлением благоустройства после работ.

Сергей Воропанов добавил, что средства на модернизацию теплового хозяйства выделены серьезные, работы нужно выполнить в срок, чтобы обеспечить жителей теплом. Все работы на контроле Губернатора региона Андрея Воробьева и Министерства энергетики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.