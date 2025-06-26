Министерство ЖКХ Подмосковья принял участие в совещании с руководящим составом водоканала

В рамках рабочего визита в Санкт-Петербург министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев принял участие в совещании с руководящим составом местного водоканала по вопросам реагирования на внештатные ситуации, технической оснащенности ресурсоснабжающих предприятий и снижения технологических потерь холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Так, для достижения нулевого перерыва в поставке ресурса при проведении аварийно-восстановительных мероприятий в городе монтируются временные водоводы.

«Мы проводим большую работу по цифровизации и оптимизации отрасли ЖКХ в Подмосковье. Многие технологии из увиденных сегодня уже применяем на своих объектах. Одна из интересных тем — снижение технологических потерь воды при проведении работ. У коллег этот показатель достаточно низкий — 8%. В этой части обменялись опытом и будем внедрять в регионе», — сказал Григорьев.

Делегация посетила главную водонасосную станцию, ситуационный центр и поднялась на водонапорную башню высотой в 52 метра 1861 года постройки.

Григорьев также осмотрел автопарк спецтехники водоканала, в частности, автомобиль аварийных бригад, оснащенный насосами для откачки воды, сварочным и гидравлическим оборудованием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.