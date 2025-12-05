Министерство ЖКХ Подмосковья поддержало законопроекты о капитальном ремонте

Заседание профильного комитета Мособлдумы по вопросам капитального ремонта прошло 3 декабря в Подмосковье. Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона поддержало изменения в областное и федеральное законодательство, сообщает пресс-служба ведомства Московской области.

На заседании профильного комитета Московской областной думы 3 декабря представители министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области выступили с докладом о ключевых изменениях в законодательстве о капитальном ремонте.

Обсуждались два законопроекта. Первый касается порядка перехода формирования накоплений на капитальный ремонт со спецсчета на счет регионального оператора. Согласно предложению, решение жильцов многоквартирного дома будет вступать в силу с момента получения документов региональным оператором. Эта мера приведет областное законодательство в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Второй законопроект предполагает возможность передачи функций по приему взносов на капитальный ремонт и взысканию задолженности платежному агенту или управляющей организации от имени регионального оператора.

Министерство ЖКХ Подмосковья поддержало обе инициативы, отметив их актуальность и значимость для сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.