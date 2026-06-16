Министерство ЖКХ Подмосковья объяснило роль паропроницаемости

Паропроницаемость строительных материалов напрямую влияет на микроклимат и долговечность жилых домов в Подмосковье. О том, как этот показатель учитывают при строительстве и капитальном ремонте, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Паропроницаемость показывает, какое количество водяного пара материал пропускает за час. Чем выше этот показатель, тем лучше материал «дышит». В квартирах постоянно образуется влажный воздух из‑за готовки, стирки и сушки одежды. По законам физики он перемещается из теплой зоны в холодную, то есть наружу.

Стены с низкой паропроницаемостью могут эффективно работать при правильно организованной вентиляции. В зимний период пар естественным образом выходит наружу, и этот процесс учитывается еще на этапе проектирования. Современные технологии позволяют поддерживать комфортный микроклимат и продлевать срок службы зданий.

Показатель зависит от состава и структуры материалов. Плотные материалы, такие как бетон, стекло и металл, почти не пропускают пар. Пористые, например минеральная вата, наоборот, легко его выводят. Кирпич, дерево и легкие бетоны обеспечивают умеренный отвод влаги и одновременно защищают от внешней среды.

При строительстве и капитальном ремонте применяют многослойные решения. Снаружи используют паропроницаемые материалы, чтобы влага могла выходить из конструкции. Изнутри монтируют слой с низкой паропроницаемостью, который не допускает проникновения теплого влажного воздуха в холодные зоны и образования конденсата. В типовой конструкции изнутри располагается пароизоляция, затем утеплитель, а снаружи — ветрозащитная мембрана и вентиляционный зазор.

В ходе капитального ремонта специалисты управления технического надзора капитального ремонта Московской области контролируют правильную последовательность слоев на этапе открытых конструкций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.