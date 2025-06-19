Министерство по содержанию территорий Подмосковья проведет «Прямую линию»

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 18:58

Формат «Прямой линии» известен многим — это инструмент открытого диалога между гражданами и представителями ведомств. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Прямая линия пройдет: 26 июня.

Время начала мероприятия: 10:00.

Спикером выступит: заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Волосевич Всеволод Валерьевич.

Место: онлайн-конференция.

Тема: «Программы благоустройства во дворах Подмосковья».

Оставить вопросы, на которые хотите получить ответ, а также попасть на конференцию в день ее проведения вы можете по ссылке.

Вопросы принимаются с сегодняшнего дня и до 25 июня 2025 (до 10:00 часов).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.