Мининвест Подмосковья помогает бизнесу оптимизировать решения по техприсоединению

Экономический эффект работы штаба по защите бизнеса при министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области в рамках взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями региона оценивается почти в 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что одним из наиболее сложных вопросов для бизнеса при реализации инвестпроектов в Московской области является задача по техприсоединению.

«Вопросы, поступающие в систему ЦУР «Бизнес» по этой теме, как правило, передаются в штаб по защите бизнеса, созданный при Мининвесте. На сегодняшний день экономический эффект для бизнеса от работы штаба по вопросам техприсоединения с ресурсоснабжающими организациями области оценивается в 2,98 млрд рублей», — сообщила Зиновьева.

Она отметила, что на базе штаба по защите бизнеса при Мининвесте для решения наиболее острых обращений бизнеса по вопросам техприсоединения были созданы два отдельных Штаба по техприсоединению.

Так, с мая 2023 года действует штаб по техприсоединению к электрическим сетям с ПАО «Россети МР», который оказывает содействие бизнесу в решении таких вопросов, как сокращение сроков осуществления техприсоединения, снижение стоимости техприсоединения, восстановление и подача электричества. За период работы штаба было проведено 9 заседаний, в рамках которых нашли решения по 26 вопросам. Экономический эффект по решенным задачам оценивается в 2,4 млрд рублей.

С марта 2024 года в регионе действует штаб по техприсоединению к газовым сетям с АО «Мособлгаз», который решает аналогичные задачи, но уже с газовой компанией. На двух заседаниях этого штаба было решено 14 вопросов по техприсоединению. Экономический эффект работы — 580 млн рублей.

Например, поддержкой Штаба воспользовалась территориальная электросетевая организация «Калиновские электрические сети». Компания обратилась за помощью в ускорении процесса модернизации сети, которая подразумевала значительное увеличение мощности. Сроки реализации проекта неоднократно переносились подрядной организацией. Вопрос был вынесен на очередное заседание штаба по технологическому присоединению с ПАО «Россети Московский регион», в кратчайший срок строительно-монтажные работы были выполнены и напряжение было подано. Решение вопроса позволит подключить еще больше потребителей электроэнергии и откроет новые возможности для инвесторов и предпринимателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.