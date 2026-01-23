Минэнерго Подмосковья успешно протестировало ИИ-платформу для повышения эффективности

Министерство энергетики Московской области провело успешное тестирование искусственного интеллекта в пилотном режиме и вошло в десятку самых активных пользователей платформы. За время испытаний система обработала 850 документов и таблиц, а общее время работы составило менее пяти часов, что свидетельствует о высокой скорости обработки информации.

Сотрудники министерства чаще всего использовали ИИ для юридических консультаций, получения разъяснений по документам и правовым актам, проверки соответствия документов стандартам, создания кратких выжимок из длинных текстов, а также анализа данных и расчетов по стоимости подключения к электросетям.

В ходе тестирования выявлялись небольшие проблемы, которые оперативно устранялись. Сейчас команда разработчиков дорабатывает платформу: добавляет загрузку PDF-файлов со сканами, возможность удалять и редактировать запросы, а также оптимизирует интерфейс для смартфонов.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что платформа уже стала полезным цифровым помощником в ежедневной работе. В этом году планируется научить систему работать с изображениями и аудио, а также внедрить «конструктор» для создания собственных ИИ-агентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.