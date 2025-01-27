Минэнерго Подмосковья проверило объекты теплоснабжения в регионе

Делегация министерства энергетики Московской области в рамках рабочей поездки посетила несколько городских округов региона, включая Зарайск, Коломну, Воскресенск, Егорьевск и Луховицы. Каждый из представителей областного Минэнерго отвечал за конкретный округ, где провел проверку работы местных котельных и обсудил проблемные вопросы, относящиеся к сфере топливно-энергетического комплекса, с местными администрациями и ресурсоснабжающими организациями. Итогом рабочей поездки стало кустовое совещание в Коломне, на котором обсудили ключевые вопросы модернизации теплоснабжения, прохождения отопительного сезона и повышения надежности электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Совещание прошло в форме открытого диалога. В нем приняли участие главы и заместители по ЖКХ вышеуказанных муниципалитетов, представители ресурсоснабжающих организаций, компаний «Россети Московский регион», «Мособлэнерго», «Мособлгаз».

«Сегодня мы провели первое в 2025 году большое кустовое совещание с участием команд нескольких городских округов и компаний сферы ТЭК и ЖКХ Подмосковья для того, чтобы, во-первых, рассказать, какие задачи на этот год ставит перед нами наш Губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв, а во-вторых, чтобы выслушать предложения и вопросы от коллег из муниципалитетов и вместе прийти к их решению. Конечно, приоритетной задачей на этот год является реализации самой большой в стране программы модернизации теплоснабжения. Помимо этого, мы обсудили вопросы прохождения текущего отопительного периода, подготовки к следующему отопительному периоду, диспетчеризации источников теплоснабжения, повышения надёжности электроснабжения, урегулирования задолженности за топливно-энергетические ресурсы, а также кадровый вопрос. Наша задача — обеспечить комфорт жителям Подмосковья за счет стабильной подачи тепло- и энергоресурсов. Усиленно работаем в данном направлении», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В 2025 году государственной программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы» запланирована реализация 545 мероприятий в сфере теплоснабжения в 50 городских округах на сумму 45,5 млрд рублей — это ремонт и строительство 98 котельных и центральных тепловых пунктов, 561,6 км теплосетей. Модернизация затронет 3,8 млн человек.

Также в кустовом совещании приняли участие члены Ассоциации советов многоквартирных домов Московской области.

«Очень важно, что представители министерства лично выезжают в наши города, чтобы на месте разобраться в проблемах. Мы видим, что власти стараются улучшить ситуацию в жилищно-коммунальной сфере, и это даёт надежду, что в будущем мы будем иметь более надежное тепло, электричество, горячую воду», — отметила председатель Координационного совета АСМКДМО Олеся Тыщенко.

Глава областного Минэнерго в рамках рабочей поездки посетил две котельные в Зарайске — котельную «Беспятово» и котельную «Урицкого». Котельная «Беспятово» мощностью 48,03 МВт на ул. Советской обеспечивает теплом и горячей водой почти 12 тысяч жителей города (74 многоквартирных домов и 14 социальных объектов). В 2023 и 2024 гг. на объекте капитально отремонтировали два из 4 котлов, что улучшило работу теплоисточника. Тем не менее, в рамках региональной Госпрограммы в 2024–2026 гг. на территории действующего объекта планируется построить котельную «Беспятого-2» мощностью 46,5 МВт для обеспечения жителей ещё более надёжным теплом.

Котельная «Урицкого» мощностью 23,26 МВт обеспечивает отоплением и горячим водоснабжением почти 7,5 тыс. человек (39 многоквартирных домов и 24 социальных объекта). На территории этой котельной также планируется построить ещё один источник теплоснабжения — блочно-модульную котельную мощностью 23,3 МВт. Мероприятие включено в Госпрограмму 2025–2026 гг.

В м. о. Луховицах объектом посещения стала котельная в селе Ловцы. Основной вопрос, который освещался во время визита — это повышение надежности электроснабжения котельной.

«В Московской области идет системная работа по повышению надежности электроснабжения котельных и других социально значимых объектов. В частности, перевод котельных с третьей категории надёжности электроснабжения на вторую, что предусматривает питание потребителей от двух независимых источников. Сегодня мы оценили статус работ по переводу на другую категорию надежности котельной в с. Ловцы м. о. Луховицы. Физически здесь работы все выполнены. Необходимо получить акт технологического присоединения от Ростехнадзора, что в ближайшее время будет выполнено», — прокомментировал первый заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Анисимов.

За счет перевода котельных на вторую категорию надежности значительно сокращается время восстановления подачи электроэнергии на котельную в случае ее незапланированного отключения. Это, в свою очередь, позволяет избежать падения параметров отопления в домах жителей.

Также качество электроснабжения проверили на котельной д. Зарудня г. о. Коломна. Здесь была проведена тренировка, представляющая собой имитацию отключения электроэнергии, которая позволила отработать действия персонала котельной, сотрудников «Мособлэнерго» и местной администрации на предмет устранения условной аварийной ситуации. В дальнейшем на котельной планируется установить «умные» приборы учета электроэнергии. Также дано поручение приобрести постоянную резервную электростанцию с тем, чтобы обезопасить объект от длительных отключений электроресурса.

В Егорьевске представители Минэнерго МО посетили две котельные. По госпрограмме на котельной на Касимовском шоссе в 2025 году будет заменен котел. Это повысит надежность подачи теплового ресурса потребителям. Также посетили котельную на ул. Рязанской.

«В рамках мониторинга системы теплоснабжения Московской области мы объезжаем котельные региона и выявляем, какие мероприятия необходимо на них провести. В частности, посетили сегодня котельную в г. Егорьевске на ул. Рязанской. Эта котельная опасений у нас не вызывает, работает она в штатном режиме. Тем не менее, на ней планируется ряд мероприятий, так как сейчас существует более энергоемкое и современное оборудование нежели то, что установлено на котельной. Первое мероприятие, которое планируется реализовать в этом году — это замена сетевых насосов. В последующие годы будем планировать замену котлового оборудования, химводоподготовки, установку системы автоматизации», — отметил заместитель министра энергетики Аркадий Собенников.

Всего в плане модернизации 2025 года в Егорьевске 6 котельных. Кроме того, в дальнейшем в округе будет рассмотрен вопрос капитального ремонта 6 центральных тепловых пунктов (ЦТП). Рабочие группы по теплоснабжению, куда входят представители нескольких ведомств и организаций Московской области, осуществят выезд в муниципалитет, проинспектируют работу ЦТП и примут решение о целесообразности их модернизации.

Проведtнное совещание и выездные проверки стали важным шагом в укреплении взаимодействия между всеми ведомствами и организациями, участвующими в тепло- и электроснабжения жителей Подмосковья. Министерство энергетики продолжит мониторинг ситуации. Рабочие поездки и кустовые совещания затронут каждый городской округ региона, что очень важно для повышения качества предоставления коммунальных услуг населению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и „Россети“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.