Минэнерго Подмосковья представило опыт малой генерации на Heat&Power

Первый заместитель министра энергетики Московской области Виталий Акуличев представил экономику и модели развития малой генерации на форуме «Собственная генерация». Форум проходит 19–21 октября на выставке Heat&Power, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Виталий Акуличев выступил на сессии «Нефтегазовая отрасль и распределенная генерация». В Подмосковье работают шесть ТЭЦ на базе газопоршневых и газотурбинных установок общей электрической мощностью 141 МВт. Владельцы планируют наращивать мощности, профильные ведомства ведут мониторинг и взаимодействуют с бизнесом.

Средняя цена электроэнергии для юрлиц на среднем напряжении без НДС составляет около 7,6 рубля за кВт·ч. При собственной генерации себестоимость с учетом газа, обслуживания и амортизации — около 5,7 рубля. Проект мощностью от 5 МВт окупается примерно за пять лет, а при использовании попутного тепла — за четыре года.

«Для системного продвижения малой генерации в Подмосковье в настоящее время задействована газораспределительная организация «Мособлгаз», которой переданы соответствующие полномочия», — рассказал Виталий Акуличев.

Компания реализовала два пилотных проекта с монтажом и обслуживанием энергоустановок. Она предлагает две модели: инвестор финансирует строительство, а «Мособлгаз» выступает подрядчиком, либо компания сама строит и обслуживает установки с возвратом вложений через платежи за выработанную электроэнергию. В первой модели обслуживающую организацию можно выбрать самостоятельно. Регион открыт к новым инвесторам и промышленным предприятиям.

Сессию модерировал президент ассоциации «Энергоинновация» Михаил Смирнов. Алексей Артемкин, заместитель председателя комитета РСПП по международному сотрудничеству, говорил о координации и локализации продукции; директор НИИ ресурсосбережения и энергоэффективности Екатерина Жолудева — об эффективности проектов; глава Национальной ассоциации сжиженного природного газа Павел Сарафанников — о потенциале СПГ.

Участники также обсудили технологический суверенитет, локальные рынки газа, спрос со стороны центров обработки данных и майнинга, энергосервис и утилизацию попутного нефтяного газа. Итоги подвел член общественного совета Минэнерго России Кирилл Молодцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.