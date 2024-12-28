Минэнерго Подмосковья поделилось опытом с Приморьем в сфере подключения к сетям

Министерство энергетики Московской области провело совещание с правительством Приморского края по вопросам организации инвестиционного климата. В ходе совещания Минэнерго Подмосковья представило свой опыт и достижения в повышении эффективности процедур подключения к инженерным сетям. Совещание прошло в конструктивной атмосфере и вызвало большой интерес у участников. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Ключевая тема совещания — упрощение и ускорение процедур подключения к сетям электро-, газо-, тепло- и водоснабжения. Первый заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Анисимов отметил, что инвестиционная привлекательность региона напрямую связана с эффективностью инфраструктуры и прозрачностью процессов ее подключения.

«В нашем регионе мы внедрили современные решения, которые не только ускоряют процедуры, но и делают их максимально удобными для бизнеса и жителей. Мы рады поделиться нашими подходами с коллегами из других регионов», — отметил Анисимов.

Одно из решений, которое успешно зарекомендовало себя на практике — внедрение единой заявки на подключение к инженерным сетям через региональный портал госуслуг. Перевод услуг технологического подключения в электронный вид позволил сократить количество документов, подаваемых заявителем, время на взаимодействие с организациями, а также обеспечило прозрачность проведения процедур и мониторинг сроков и этапов подключения.

В ходе совещания также отметили, что на протяжении нескольких лет Московская область является одним из лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В 2024 году Подмосковье заняло 3 место в итоговом рейтинге и получило наивысший рейтинг «А» по таким показателям как:

эффективность подключения к электросетям;

эффективность подключения к газопроводам;

эффективность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения.

Сохранение позиций рейтинга стало возможным благодаря тесному взаимодействию Минэнерго Подмосковья с ресурсоснабжающими организациями и активному внедрению цифровых технологий.

«Подобный обмен опытом с регионами-лидерами — отличный способ совместной выработки решений, способствующих улучшению инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Мы благодарны нашим коллегам из Московской области за открытость и отзывчивость. Готовы также поделиться опытом», — подчеркнул руководитель агентства проектного управления Приморского края Александр Шадрин.

Ранее министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов также отметил, что в регионе создали карту свободных мощностей — единую платформу с информацией о ресурсных мощностях на территории Московской области.

«Карта свободных мощностей — это удобный инструмент для инвесторов и застройщиков. Правительство Московской области стремится упростить процесс получения информации для потребителей. С каждым годом количество электронных государственных услуг, доступных на региональном портале, становится больше. Теперь найти подходящее место для строительства дома, производства или установки заправки станет проще. По одному клику можно выбрать территорию и узнать доступность тепло-, газо-, электро-, водоснабжения, водоотведения и по отдельности, и в комплексе. Также сразу можно перейти по ссылке для оформления заявки на подключение к инженерным сетям и узнать стоимость присоединения», — прокомментировал Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.