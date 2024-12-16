Минэнерго отреагировало на ситуацию в Раменском после жалоб жителей

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Минэнерго после жалоб жителей заявило о завершении работ на ЛЭП в Раменском

Министерство энергетики Московской области прокомментировало проблемы с подачей электроэнергии в Раменском городском округе. В ведомстве заявили, что на минувшей неделе проводилась реконструкция линии электропередачи (ЛЭП), поэтому из-за работ отключали электричество на 3-6 часов.

По данным Минэнерго, на местной ЛЭП заменяли опоры и провода. Из-за работ у некоторых жителей могло пропасть электричество с 08:00 до 17:00.

«На настоящий момент работы закончены и плановых отключений до конца года по этому фидеру не планируется», — добавили в ведомстве.

Власти Раменского также подтвердили, что в деревне Вишняково шли плановые работы по реконструкции линии электропередачи. Сейчас работы завершены, плановых отключений больше не запланировано.

О проблемах с электроэнергией в Раменском ранее рассказали местные жители. Они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, заявив об инцидентах с отключениями электричества.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал глава Подмосковья.