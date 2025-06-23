Минэнерго напомнило жителям о запрете на проникновение на энергообъекты

В России наблюдаются случаи проникновения на энергообъекты и совершения там диверсий по указу мошенников. В Минэнерго РФ напомнили об уголовной ответственности за это.

По данным ведомства, злоумышленники стараются убедить граждан проникнуть на территорию электроподстанций с целью их повреждения и совершения актов диверсионного характера. Зафиксировано увеличение случаев совершения этих противоправных действий в различных российских субъектах.

Минэнерго напомнило, что самовольное проникновение на энергообъекты создает угрозу жизни и здоровью граждан, а также может негативно отразиться на надежности работы электросетевого комплекса. Порча электрооборудования может привести к отключениям света в домах и на важных социальных объектах.

По каждому факту несанкционированного проникновения на объекты электросетевого хозяйства проводятся проверки с участием сотрудников правоохранительных органов. В соответствии с действующим законодательством за совершение указанных противоправных действий предусмотрена уголовная ответственность.