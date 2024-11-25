Минэнерго Московской области держит на контроле ситуацию с отоплением в Чехове

В городском округе Чехов теплоснабжение в социально важные объекты и многоквартирные дома подается в полном объеме, ситуация находится на контроле Минэнерго Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент все представленные замечания оперативно устраняются. Администрация округа повторно выйдет на комиссию Ростехнадзора для получения акта готовности.

По данным ведомства, готовность Подмосковья к отопительному периоду 2024–2025 гг. составляет 100%. Подготовлено: 6 442 социально-значимых объекта, 46 709 МКД, 2,8 тыс. котельных и т. д.

В пресс-службе Минчистоты Подмосковья добавили, что ведомство систематически проводит профилактические и контрольно-надзорные мероприятия в отношении УК. В случае выявления правонарушений лица привлекаются к административной ответственности.

При подготовке к осенне-зимнему периоду сотрудниками проверено 459 многоквартирных домов, в 77% случаев были выявлены нарушения, часть из которых не была устранена. Проведено 46 контрольно-надзорных мероприятий, в рамках которых проверено более 100 МКД. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев возмутился, что ни одно из 51 нарушения, которые были выявлены в ходе проверки Ростехнадзора и прокуратуры в мае 2024 года в Чехове, не были устранены. Он задался вопросом, пройдет ли зима в округе «без аварий и сбоев».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.