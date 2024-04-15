Минэкологии настаивает на возмещении ущерба в размере 5 млн от свалки в Дмитрове

Минэкологии Подмосковья продолжает системную работу по взысканию ущерба от незаконных свалок в Дмитровском округе, образованных по вине правообладателей и пользователей. Очередное исковое заявление подано в суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где зарегистрирован ответчик — ООО «Управляющая компания «Свиньин и партнеры». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что под управлением компании находится земельный участок в поселке Останкино Дмитровского округа.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что при отсутствии должного контроля за землями здесь образована свалка строительных отходов объемом более 28 тыс. куб. метров. Общая площадь перекрытия земель мусором — свыше 11 тыс. кв. метров», — отметил министр.

Привлеченные к надзорным мероприятиям эксперты специализированной компании «Экоцентр» рассчитали сумму ущерба, нанесенного почвам, которая составила 5,6 млн рублей. Минэкологии намерено взыскать эти средства с управляющей компании в судебном порядке.

Аналогичное исковое заявление подано в отношении гражданки, правообладательницы другого участка в пос. Останкино, цена иска — свыше 10 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.