Милонов обвинил тамбовских бандитов в падении сосулек с крыш в Петербурге

Сосульки, которые обрушиваются с крыш в Санкт-Петербурге, стали предметом обсуждения среди местных парламентариев, в частности, депутата Госдумы Виталия Милонова. По его словам, проблема заключается в том, что многие старые дома в городе имеют отапливаемые крыши, что приводит к образованию сосулек, сообщает Газета.ru .

Он отметил, что такое массовое утепление храмов началось в 90-е годы, когда произошла приватизация зданий, в том числе «тамбовскими бандитами». Это, по его мнению, один из ключевых факторов, способствующих образованию льда и сосулек.

«Крыша должна быть неотапливаемой», — заявил Милонов.

Депутат также указал на необходимость использования более эффективных методов борьбы с сосульками, таких как «ядерная химия», применяемая в Москве. Он подчеркнул, что очистка узких исторических тротуаров в Петербурге затруднена из-за особенностей городской инфраструктуры.

Однако, несмотря на трудности, он отметил прогресс в сфере очистки города в последние годы, особенно в центральных районах, где без специальной техники невозможно справиться с образованием сосулек. Недавно в самом Петербурге также были проведены обыски в районных администрациях и управляющих компаниях, что связано с происшествиями, когда падение сосулек угрожало жизни горожан.

Ранее в пяти районных администрациях Санкт-Петербурга начались обыски из-за случаев падения сосулек и снега на прохожих. Силовики обыскивают администрации Центрального, Адмиралтейского, Приморского и Выборгского районов.