сегодня в 12:55

Меры по обеспечению надежного электроснабжения введут в Подмосковье в праздники

Специалисты «Мособлэнерго» вводят дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения потребителей Подмосковья в майские праздники. В периоды с 28 апреля по 2 мая и с 9 по 13 мая 2024 года запланирована организация круглосуточного дежурства руководителей компании, оперативного и оперативно-ремонтного персонала предприятия, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Для обеспечения максимальной надежности электроснабжения потребителей в установленные периоды в «Мособлэнерго» отменяются все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений в сетях компании.

На территории обслуживания «Мособлэнерго» проведены внеплановые проверки электросетей. Осмотрены линии электропередачи и оборудование. В филиалах и аппарате управления усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности. Произведено техническое обслуживание транспорта и спецтехники, используемых для устранения нештатных ситуаций.

Для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций на круглосуточном дежурстве в компании находится 65 бригад. При вводе режима повышенной готовности дополнительно привлекаются 335 бригад (1 277 работников) и 570 единиц спецтехники, в том числе 86 передвижных дизельных электростанций общей мощностью 25 МВт.

По вопросам можно обращаться по телефону горячей линии «Мособлэнерго»: 8 (495) 99-500-99.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.