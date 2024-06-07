Мэр города-миллионника в РФ сдал экзамен на тракториста, чтобы понять коммунальщиков

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сдал водительский экзамен и получил удостоверение тракториста-машиниста. Он заявил, что пошел на такой шаг, чтобы лучше понимать труд работников коммунальных служб, сообщает pravda-nn.ru .

По словам Шалабаева, он захотел научиться водить трактор, чтобы лучше понять профессии, которые участвуют в облагораживании и содержании города. Мэр отметил, что новые знания помогут эффективнее управлять Нижним Новгородом.

«Поэтому когда узнаешь, как говорится, клиентский путь тех, кто занимается этим, начинаешь понимать, как это можно улучшить. <…> Познаешь и знаешь, как лучше сделать», — сказал глава города.

Шалабаев также добавил, что смог сдать экзамен на тракториста-машиниста с первой попытки.