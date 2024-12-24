Механизированную уборку провели на 86% дворовых территорий Подмосковья во вторник

Механизированную уборку провели на 86% дворовых территорий Подмосковья. Снежный покров в некоторых муниципалитетах достигает 19 см, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Температура воздуха на территории Московской области варьируется от -1 до 0 градусов.

По данным тепловой карты осадков центра управления регионом Московской области в ближайшее время обильные снегопады ожидаются на территории городских округов: Одинцовский, Дубна, Солнечногорск, Истра.

В течение суток на улицы региона для выполнения работ по уборке придомовых территорий и общественных пространств выйдет более 1 тыс. единиц коммунальной техники и средств малой механизации.

По состоянию на 9:00 механизированная уборка проведена на 86% дворовых территорий региона, еще 14% будут очищены от снега в ближайшее время.

Для обеспечения мобильности граждан, в первую очередь, убираются входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.