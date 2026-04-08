Масштабный комплекс очистных сооружений готовят к запуску в Балашихе

Строительство локальных очистных сооружений с наружными сетями ливневой канализации в ЖК «Героев» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи вышло на финальный этап. Депутат совета депутатов Балашихи Николай Говричев и депутат совета депутатов Богородского городского округа Ольга Попова посетили объект и оценили его готовность, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Комплекс очистных сооружений — это сложный технологический объект, который состоит из большого подземного резервуара, системы очистки воды и трубопровода, проходящего через город, частные участки, а также под железной дорогой.



«У нас есть запросы от жителей Балашихи — в данном случае это ЖК „Героев“ — по реализации и сбору поверхностных стоков на территории округа. Комплекс очистных сооружений, строительство которого ведется в рамках Народной программы Единой России, решит проблему с ливневой канализацией на территории площадью около 100 гектаров и позволит устранить затопления, возникающие во время сильных дождей», — отметил Николай Говричев.

Возведение очистных сооружений началось три года назад. За этот период был создан коллектор и резервуар, смонтировано насосное и очистное оборудование. На данный момент ведется строительство резервной обводной линии. Завершить все работы планируют уже через месяц.

«Работы на объекте ведутся согласно графику и близятся к завершению. Через пару недель планируем приехать снова, чтобы проверить прогресс. Это очень важный для города проект. Устройство очистных сооружений крайне необходимо для жителей новых микрорайонов. Это в том числе и вопрос безопасности: если ливневая канализация устроена неправильно, это может привести к подмыванию дорожного полотна. Запуск локальных очистных сооружений позволит не допустить этой проблемы», — подчеркнула Ольга Попова.

В Балашихе таких комплексов очистных сооружений всего два. Еще один был введен в эксплуатацию несколько лет назад в ЖК «Пехра». Создание современной системы ливневой канализации, коллекторов и очистных сооружений запланировано и в других районах округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.