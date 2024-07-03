Масштабный капремонт фасадов и инженерных сетей в Люберцах выполнен на 40%

В домах № 25 и 27 по проезду 1-й Панковский в Люберцах активно продолжаются работы по капитальному ремонту фасада. Кирпичные дома, построенные в 1984 и 1987 годах, обновляются в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Работы выполняются подрядной организацией ООО «ВАТАГА» и включают: ремонт фасада с применением навесной системы с утеплением; замену окон в местах общего пользования; ремонт балконных плит; замену козырьков подъездов; замену входных дверей в подъезды; ремонт отмостки.

На текущий момент работы выполнены на 40%. Площадь ремонтируемых фасадов составляет порядка 3,5 тыс. кв. метров.

Кроме того, в домах ведутся работы по замене систем газоснабжения с установкой датчиков контроля загазованности. Ранее в этих домах были заменены лифты грузоподъемностью 400 кг.

Эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» ежедневно следят за соблюдением строительных норм и правил, обеспечивая качество и безопасность выполняемых работ.

«Капитальный ремонт фасадов и систем жизнеобеспечения домов в Люберцах — важный шаг к повышению комфорта и безопасности проживания наших граждан. Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель Подмосковья чувствовал заботу и внимание к своему дому», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Жители Подмосковья могут проверить, включен ли их дом в программу капремонта и узнать сроки проведения работ на сайте фонда по ссылке или самостоятельно в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.