Масштабное обновление тепловых сетей в Шатуре выполнено на 80%

В городском округе Шатура активно продолжаются работы по перекладке магистральных тепловых сетей. Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы совместно с представителями местной администрации и компании ПАО «Юнипро» проверили текущий ход выполнения работ, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На сегодняшний день выполнено 80% от запланированного объема, что подтверждает высокие темпы реализации проекта. Всего до 15 сентября 2024 года планируется переложить 6632 метра теплопроводов в однотрубном исполнении с диаметрами от Ду=32 до Ду=530 мм. Работы ведут три подрядные организации и бригада ЮНИПРО, ежедневно задействованные в проекте.

«Слаженная работа команд и эффективное управление процессом позволяют нам уверенно двигаться к завершению проекта в срок. Важно, что даже при высоких темпах, качество работ остается на должном уровне, а жители Шатуры могут быть уверены в надежности и безопасности обновленных сетей», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Параллельно с перекладкой тепловых сетей заключен договор на выполнение работ по установке узлов учета теплоснабжения в многоквартирных домах Шатуры. Срок выполнения: с 12 августа по 15 ноября 2024 года. Поставку узлов учета осуществляет лицензированный завод-изготовитель, который также предоставляет гарантию на выполненные работы.

В рамках проверок было установлено, что отставаний от графика нет, а дополнительные ресурсы для завершения проекта не требуются. Таким образом, проект реализуется в соответствии с планом, обеспечивая бесперебойное теплоснабжение для жителей Шатуры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.