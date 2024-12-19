Масштабная реконструкция межрайонных очистных сооружений завершена в Щелкове

сегодня в 14:29

В Московской области завершены работы по масштабной реконструкции и строительству крупнейшего объекта коммунального хозяйства Московской области — Щелковских межрайонных очистных сооружений, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Модернизация проводилась без остановки текущей деятельности предприятия и реализуется в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги», включающего в себя строительство и реконструкцию 6 знаковых коммунальных объектов: очистных сооружений и напорных коллекторов.

Общая площадь застройки более 40 га. Производительность после запуска новых очистных сооружений составит 400 тыс. куб. метров в сутки, с охватом населения более 1,3 млн человек, учитывая, что городские округа регулярно расширяются.

Новые технологии, внедренные на объекте, включают:

доочистку сточных вод на самопромывных дисковых фильтрах;

ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод;

Ссабилизацию и обезвоживание осадков с использованием аэробных стабилизаторов и систем газоочистки.

Применение данных систем позволяет значительно снизить выбросы этих газов в атмосферу, исключая появление неприятных запахов.

При строительстве использовалось современное оборудование, произведенное на предприятиях Московской области, включая заводы в Чехове, Подольске и Долгопрудном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.