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Mash: Нягань может частично остаться без электроэнергии на всю ночь

Город Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО) может на всю ночь частично остаться без электроэнергии, сообщает Mash .

Около 20:00 по московскому времени отключили энергоблоки Няганской ГРЭС. Работникам объявили режим повышенной опасности. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Как отметили в департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры, специалисты оперативно устраняют поломку. В течении нескольких часов в городе восстановят подачу электричества.

В ведомстве добавили, что сбой в работе Няганской ГРЭС не повлияет на регион.