Mash: Нягань может частично остаться без электроэнергии на всю ночь
Город Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО) может на всю ночь частично остаться без электроэнергии, сообщает Mash.
Около 20:00 по московскому времени отключили энергоблоки Няганской ГРЭС. Работникам объявили режим повышенной опасности. В настоящее время выясняются причины произошедшего.
Как отметили в департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры, специалисты оперативно устраняют поломку. В течении нескольких часов в городе восстановят подачу электричества.
В ведомстве добавили, что сбой в работе Няганской ГРЭС не повлияет на регион.