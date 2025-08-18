Максим Гущин наградил специалистов стройконтроля

В подразделении города Мариуполь генеральный директор управления технического надзора капитального ремонта Максим Гущин совместно со своим первым заместителем Сергеем Черновым провел рабочую встречу с экспертами стройконтроля и техобследования. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Он выразил коллективу благодарность за профессионализм и вклад в восстановление города, а также вручил благодарности и почетные грамоты сотрудникам за особые заслуги.

«Восстановление новых территорий — это не просто строительные работы, а возрождение прежней, мирной жизни. Эксперты технического надзора стоят на передовой качества, проверяя каждую деталь: от соответствия проектной документации до безопасности конструкций, от качества отделочных работ до работоспособности инженерных систем. Ваш труд — это гарантия того, что объекты будут служить десятилетиями. Я горжусь тем, что теперь мы работаем в одной команде», — отметил Гущин.

Также в ходе мероприятия Максим Валерьевич обозначил ключевые цели и приоритеты работы Управления на подшефных регионах во втором полугодии 2025 года.

Среди них:

контроль завершения всех ключевых работ на объектах до начала отопительного сезона;

внедрение цифровизации и искусственного интеллекта в стройконтроль и техобследование;

прозрачность взаимодействия с подрядными организациями.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.