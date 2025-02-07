Лыткаринские СНТ участвуют программе газификации

В Лыткарине газифицируют участки СНТ. В СНТ «Взлет» 256 участков, более 130 домов уже харегистрированы. В Мособлгаз поданы заявки как от председателя, так и от самих членов СНТ, об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В соответствии с правилами мероприятия по строительству газораспределительных сетей, необходимых для догазификации, домовладения подлежат включению в Программу Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». На данный момент проходит формирование и согласование в органах исполнительной власти Московской области.

«Огромное содействие нам оказывает администрация города Лыткарино: К. А. Кравцов регулярно встречается с членами СНТ, вся информация предоставлена нам в полном объеме, как и поддержка по данному вопросу», — отметила председатель СНТ «Взлет» Ирина Большакова.

Также Большакова добавила, что в ближайшее время рядом СНТ установят остановочный павильон.

«Сейчас 2 остановки уже закуплены, все садоводы очень ждут этого момента. Наше СНТ активно развивается и с каждым годом становится все лучше», — добавила Ирина.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.