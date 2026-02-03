Ломается бытовая техника: в многоэтажке в Сургуте из крана течет черная вода

Жители дома № 2 на улице Есенина в Сургуте с осени сталкиваются с регулярным появлением черной воды из-под крана, из-за чего бытовая техника выходит из строя, сообщает Сургут Информ .

Жильцы дома № 2 по улице Есенина уже несколько месяцев жалуются на проблемы с водоснабжением. По словам одной из жительниц, из кранов периодически течет черная вода, и эта ситуация продолжается с осени.

Управляющая компания «Система» рекомендует обращаться в городской водоканал. Сотрудники водоканала приезжают, берут пробы воды, после чего та становится чистой только на несколько дней, а затем проблема возвращается.

Из-за плохого качества воды жители вынуждены часто менять бытовую технику. За последние 5 лет в одной из квартир пришлось заменить 3 бойлера, также страдают стиральные машины. Жильцы отмечают, что ситуация не меняется, несмотря на обращения в коммунальные службы.

