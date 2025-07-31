Льготный лизинг помог обновить парк мусоровозов на Кубани

Компания «Южный региональный оператор» получила новую технику для транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) благодаря программе льготного лизинга, которая реализуется при участии Российского экологического оператора. Уже сейчас мусоровозы обслуживают курортные территории Геленджика и Новороссийска, сообщила пресс-служба РЭО.

«Лизинговый механизм доказал свою эффективность: он позволяет регионам быстро и без значительного увеличения расходов обновлять автопарк. В частности, это помогает южным субъектам справиться с увеличивающейся в туристический сезон нагрузкой», — подчеркнула генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Благодаря льготному лизингу региональные операторы и компании по обращению с ТКО могут приобретать технику на особых условиях — с пониженной процентной ставкой, нулевым первоначальным взносом и сроком договора до пяти лет. Программа была разработана РЭО совместно с Минприроды России и АО «Росагролизинг».

Использование современной техники позволяет операторам соблюдать графики вывоза мусора, быстро адаптироваться к изменениям объемов отходов и поддерживать чистоту даже в пиковые периоды сезонной нагрузки.

Подробнее с условиями программы и требованиями к подаче заявки можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — создание в России эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его ключевых направлений — формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение захоронения отходов до 50% и переработку не менее 25% отходов производства и потребления во вторичное сырье.