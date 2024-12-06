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Льготникам Подмосковья озвучили, как подать заявление на компенсацию оплаты ЖКУ

На региональном портале Подмосковья можно оформить заявление на услугу по компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Подать заявление на компенсацию расходов по ЖКУ могут льготники региона. Чтобы оформить услугу, необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронное заявление, ввести реквизиты организации ЖКУ или приложить документы, которые подтверждают оплату.

Услуга «Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Оплата ЖКХ». Она предоставляется бесплатно в течение 7 рабочих дней.

К услуге подключен умный сервис, который автоматически проверяет, подавал ли ранее пользователь онлайн-заявление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома.

Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона, добавил он.