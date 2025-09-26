сегодня в 13:55

Куда уходит переплата за коммунальные услуг

В центре «дела» — переплата в 3 тыс. рублей, которая не видна в квитанции в графе «Итого к оплате».

«Вердикт: переплата не исчезает, а учитывается как аванс и постепенно уменьшает платежи», — следует из сообщения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.