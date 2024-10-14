Крышу многоквартирного дома отремонтировали в дер Судислово округа Шаховская

В деревне Судислово городского округа Шаховская завершился ремонт двухскатной крыши. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках региональной программы заменена стропильная система; нанесено огнебиозащитное покрытие; выполнен ремонт выходов на кровлю; установлена новая пароизоляции; отремонтированы слуховые окона и ограждения кровли; утеплено чердачное помещение; кровля покрыта профилированным листом.

Но на этом преображение дома не заканчивается. Дом введен в эксплуатацию в 1972 году, морально устарел фасад и отмостка. На сегодняшний день ремонт отмостки уже выполнен, рабочие плавно переходят к отделочным работам.

Кроме того, в Судислове, после работы «выездной администрации» по обращениям жителей выполнена установка искусственной дорожной неровности при съезде с региональной дороги в микрорайон, также ведется обустройство тротуара через деревню.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.