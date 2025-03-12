Крупный засор на канализационных сетях устранили в пос Богатищево Каширы

МУП «Водоканал» потратило 6 часов, чтобы устранить крупный засор на сетях водоотведения в поселке Богатищево округа Кашира. Авария возникла из-за засорения влажными салфетками 1 метра участка канализационной трубы диаметром 300 мм, расположенной на пустыре в районе дома № 14 А улицы Новая. На месте работала усиленная аварийная бригада, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как отметил директор МУП «Водоканал» Анатолий Гаврилов, подобные засоры происходят редко — один раз в год, но на их устранение уходит много сил и времени. В этот раз была задействована спецтехника: аварийная машина с генератором, от которого запитан глубинный насос, вакуумная бочка для откачки и экскаватор. Выполнение работ организовали и провели без отключения населения от пользования водой.

Засор был сложным. Работникам предприятия не удалось пробить забитую влажными салфетками и другими посторонними предметами канализационную трубу техническими средствами. Им пришлось производить откачку воды в двух колодцах и применять экскаватор, чтобы раскопать землю на глубину три метра к месту засора.

После откачки были выполнены необходимые работы по устранению засора. Канализационные сети в поселке Богатищево возобновили функционал в полном объеме.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области с 2024 по 2027 год планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.