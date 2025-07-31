Крупный логистический комплекс в Новой Москве подключили к электросетям

Компания «Россети» успешно провела технологическое присоединение к электрическим сетям крупного логистического объекта в Троицком районе Москвы. Комплекс площадью более 110 тыс. кв. м получит мощность около 5 МВт. Этот проект способствует развитию онлайн-торговли на территории Новой Москвы и создаст 5 тыс. новых рабочих мест, сообщила пресс-служба компании.

Специалисты «Россети Московский регион» установили два комплектных распределительных устройства 10 кВ, а также проложили две кабельные линии суммарной длиной 4,9 км. Более 1 км кабеля было проложено методом горизонтально направленного бурения, что позволило избежать масштабных земляных работ и повреждения соседних коммуникаций. Электроснабжение объекта организовано по второй категории надежности с резервным питанием.

Ранее «Россети» уже участвовали в развитии логистической инфраструктуры. Среди реализованных проектов — комплексы во Владимирской области и под Пензой, распределительный центр в Тюменской области, а также один из крупнейших в Европе индустриальных парков «Внуково Логистик».