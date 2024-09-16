Кровлю обновили в детском саду «Чебурашка» Воскресенска

В детском дошкольном учреждении «Чебурашка» (структурное подразделение МОУ «СОШ № 3»), расположенном на улице Кагана в Воскресенске проведен ремонт: здесь обновили кровлю и асфальтовое покрытие территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников дошкольного учреждения, а также на создание комфортных условий для обучения и отдыха.

В новом учебном году детям предстоит проводить в детском саду много времени, взаимодействовать друг с другом и получать новые знания — все это очень пригодится в будущем для успешной учебы в школе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.