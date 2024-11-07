Кровлю капитально отремонтируют в жилом доме в дер Красная Гора Волоколамска

В Волоколамском округе в многоквартирном доме в деревне Красная Гора капитально ремонтируют кровлю. Глава Волоколамского округа Наталья Козлова вместе с коллегами проверила ход выполнения работ. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Специалисты уже установили новые металлические огнеупорные люки на чердак, частично заменили несущую конструкцию кровли и возвели стропила. Также строители установили гидро- и пароизоляцию на крыше. В ближайшее время они приступят к монтажу самой кровли», — рассказала глава муниципалитета.

Во время осадков открытые участки крыши укрывают брезентом, чтобы влага не попадала в квартиры жильцов, открывают также постепенно по мере выполненных работ.

«Кроме этого, в Волоколамском округе крышу отремонтировали в доме № 20а на улице Энтузиастов в Волоколамске, продолжаем ремонт кровли в доме № 1 в деревне Гряды», — рассказала Наталья Козлова.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.