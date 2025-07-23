Кровли в 575 МКД Подмосковья капитально отремонтировали с начала года

Подмосковные строители в рамках региональной программы капитального ремонта обновляют кровли в 56 муниципалитетах региона. С начала года работы прошли в 575 домах, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Больше всего в:

Солнечногорск 44 МКД;

Подольск 43 МКД;

Серпухов 40 МКД;

Одинцовский 40 МКД;

Богородский 36 МКД.

Кровля — это сложная многослойная конструкция, задача которой надежно защищать здание от дождя, снега, ветра и перепадов температур. В рамках капремонта не только заменяют старое покрытие, но и восстанавливают стропильную систему, утепляют, обновляют гидро- и пароизоляцию. Все зависит от типа крыши — скатной или плоской, а также от технического состояния дома.

За соблюдением строительных норм и правил при капремонте в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Проверить включение вашего дома в программу капитального ремонта и сроки проведения работ можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.

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