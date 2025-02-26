Кровли многоквартирных домов Шатуры обновят по региональной программе капремонта

В Подмосковье успешно реализуется региональная программа капитального ремонта. В рамках реализации этой программы отремонтирован двухэтажный многоквартирный дом № 4 на улице Лесная в Шатурторфе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь специалисты выполнили комплексные работы по обновлению крыши. Строители заменили покрытие и обновили стропильную систему. Это значительно повысило надежность конструкции. Также деревянные элементы конструкции обработали огнебиозащитой для обеспечения безопасности здания.

Кроме того, были отремонтированы выходы на крышу и вентиляционные шахты, а чердачное помещение утеплили для улучшения энергоэффективности. В завершение проекта специалисты заменили слуховые окна и установили новые ограждения кровли, а также снегозадерживающие элементы для безопасной эксплуатации крыши в зимний период.

По сообщению заместителя главы округа Шатура Сергея Пигуля, в этом году уже выполнены работы по ремонту кровли в поселке Шатурторф в доме 15/1 на улице Интернациональная. Также ведутся работы по ремонту кровли в доме № 1 на этой же улице. Согласно краткосрочному плану капитального ремонта, и в доме № 4 на улице Афанасьева в текущем году запланирован ремонт кровли.

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов жители муниципалитета могут на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.