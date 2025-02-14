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Кровли более 40 домов отремонтируют в Солнечногорске в 2025 году

В этом году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» по региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городском округе Солнечногорск запланировано отремонтировать крыши в 44 МКД. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С начала реализации программы капремонта в Московской области было отремонтировано 10,6 тыс. крыш многоквартирных домов. Фонд капитального ремонта региона является организацией, подведомственной министерству ЖКХ Московской области.

«На территории нашего муниципалитета продолжается реализация региональной программы фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Отмечу, что все кровельные работы контролируются фондом и проводятся при строгом соблюдении мер безопасности», — отметил заместитель главы округа Солнечногорск Леонид Степанов.

В том числе кровельные работы пройдут по следующим адресам городского округа Солнечногорск:

д. Ложки, ул. Центральная, дом № 10;

д. Лыткино, дом № 23;

д. Льялово, мкр. Морозовка, дом № 14;

д. Никулино, дом № 11;

д. Новая, дом № 3.

За ходом проведения работ можно следить с помощью онлайн-камер видеонаблюдения. Для этого достаточно перейти в раздел «Карта» (https://fkr-mosreg.ru/map/) на сайте фонда капитального ремонта и выбрать дом с функцией видеонаблюдения.

Ознакомиться с адресной программой капремонта МКД можно на главной странице компьютерной версии сайта Фонда капитального ремонта Подмосковья (https://fkr-mosreg.ru/).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.