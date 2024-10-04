КПО Подмосковья поделились опытом работы с компаниями из Казахстана

Делегация из Казахстана посетила комплекс по переработке отходов в городском округе Коломна и ознакомилась с инновационными технологиями при сортировке сырья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Для гостей сотрудники предприятия провели обзорную экскурсию, показали на примерах рабочий процесс от поступления отходов до результатов переработки. Рассказали также о новейшей системе фильтрата, исключающей попадание любых вредных веществ, как в атмосферу, так и в почву.

«На территории Подмосковья работает 11 комплексов по переработке отходов. Все они автоматизированы и оснащены новейшим оборудованием. Наша цель — создать условия, при которых не будет возникать запахов и загрязнения почвы. Сейчас отбирается более 40 компонентов вторсырья — макулатура, стеклянная тара, металл и другие. Безусловно, все технологические процессы на комплексах необходимо продолжать совершенствовать, а также стараться создавать более безопасные и благоприятные условия, в том числе и для сотрудников таких предприятий», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

На КПО «ЮГ» применяется 5 типов автоматических сепараторов для отбора вторичных материальных ресурсов. В результате тщательной сортировки удается дифференцировать более 35 фракций.

Мелкая фракция, содержащая органику, отправляется на участок компостирования для переработки в технический грунт.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.