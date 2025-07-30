КПО «Луганск» уменьшит объем захоронения отходов на 50%

Комплекс по переработке отходов (КПО) «Луганск» станет центральным элементом обновленной системы управления твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Луганской Народной Республике. Благодаря его мощностям количество отходов, отправляемых на полигоны, сократится в два раза, а также будет внедрен раздельный сбор и полная сортировка мусора. Концепцию комплексной инфраструктуры обращения с ТКО для ЛНР разработал Российский экологический оператор, сообщила пресс-служба РЭО.

«Создание современной инфраструктуры обращения с отходами — основа экологического благополучия региона. КПО „Луганск“ обеспечит высокий уровень переработки отходов, извлечение вторичных ресурсов и минимизацию захоронения. Это важный шаг в реализации нацпроекта „Экологическое благополучие“ на новых территориях», — отметили в пресс-службе РЭО.

После запуска комплекса в регионе будет налажена 100%-ная сортировка поступающего мусора, выделение ценных компонентов и их дальнейшая утилизация. Это значительно снизит нагрузку на полигоны.

Проект КПО «Луганск» включает не только сортировку, но и глубокую переработку отходов: на территории будут функционировать участки по обработке крупногабаритного и строительного мусора, компостированию пищевых отходов, а также цеха для обезвреживания медицинских и биологических отходов. Такой подход существенно улучшит экологическую обстановку в регионе.

Всего в ЛНР запланировано строительство трех современных КПО — в Луганске, Северодонецке и Антраците — суммарной мощностью 700 тысяч тонн в год, а также трех мусороперегрузочных станций в Белокуракино, Краснодоне и Первомайске. Все объекты будут соответствовать современным технологическим стандартам и мировым требованиям.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная цель РЭО — создание комплексной системы обращения с ТКО в России. С 2025 года на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология» пришел новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ТКО, сокращение захоронения до 50% и вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.